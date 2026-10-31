कानपुर: नारामऊ हाईवे पर बड़ी लापरवाही, एक ही खराब डंपर से भिड़े तीन वाहन, चार लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारामऊ हाईवे पर शुक्रवार को पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम की गंभीर लापरवाही सामने आई। इसके कारण एक ही स्थान पर सिलसिलेवार कई भीषण हादसे हो गए। हाईवे की चालू लेन पर खराब होकर खड़े एक मौरंग लदे डंपर को समय रहते न हटाए जाने के चलते शाम से लेकर रात के बीच तीन अलग-अलग वाहन उससे टकरा गए।

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