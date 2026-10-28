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बिहार: ओडिशा में गंभीर अपराध कर दिल्ली भाग रहे थे पांच संदिग्ध, गया जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दबोचे गए

Wed, 28 Oct 2026 03:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 28 Oct 2026 03:57 PM IST
सार

ओडिशा के क्योंझर जिले में गंभीर आपराधिक वारदात के बाद दिल्ली भाग रहे पांच संदिग्धों को गया जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से पकड़ लिया। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए ओडिशा पुलिस के हवाले कर दिया गया।

 

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RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ओडिशा के क्योंझर जिले में गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर दिल्ली की ओर भाग रहे पांच संदिग्धों को गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने पकड़ लिया। सभी संदिग्ध पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार थे। ओडिशा पुलिस से मिली सूचना के बाद गया स्टेशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्रेन से उतारा गया और ओडिशा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस कार्रवाई से गंभीर अपराध के आरोपितों की तलाश में रेलवे पुलिस की तत्परता और अंतरराज्यीय समन्वय सामने आया है।

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ओडिशा पुलिस से मिली थी गुप्त सूचना
रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया को ओडिशा के क्योंझर जिले से सूचना मिली थी कि तुरुमुंगा थाना क्षेत्र में एक गंभीर आपराधिक घटना हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। मामले में तुरुमुंगा थाने में कांड संख्या 256/26, दिनांक 29 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को आशंका थी कि घटना में शामिल पांचों संदिग्ध पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर भाग रहे हैं। इसके बाद ओडिशा पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल को संदिग्धों के ट्रेन में सवार होने की जानकारी दी।
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जनरल कोच में छापेमारी, पांचों को उतारा
सूचना मिलते ही गया में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त टीम गठित कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। आरपीएफ पोस्ट गया के निरीक्षक बनारसी यादव और रेल थाना अध्यक्ष शिवकुमार के निर्देशन में टीम ने ट्रेन के गया पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही ट्रेन संख्या 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंची, संयुक्त टीम ने जनरल कोच में छापेमारी की। इस दौरान पहचान के आधार पर पांचों संदिग्धों को ट्रेन से उतार लिया गया। इसके बाद उन्हें रेल थाना गया लाया गया और ओडिशा पुलिस को इसकी सूचना दी गई।


ओडिशा पुलिस को सौंपे गए पांचों संदिग्ध
पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पकड़े गए लोगों की पहचान माइकल संतोष, माइकल विक्रम, माइकल कन्हैया, कावड़ी गणपति और नायडू प्रधान के रूप में हुई है। माइकल संतोष की उम्र 30 वर्ष बताई गई है। वह ओडिशा के जाजपुर जिले का निवासी है।

सूचना मिलने के बाद ओडिशा पुलिस के इंस्पेक्टर सोरूफ नायक अपनी टीम के साथ गया पहुंचे। इसके बाद पकड़े गए पांचों संदिग्धों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ओडिशा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस कार्रवाई से गंभीर अपराध के आरोपितों की तलाश में रेलवे पुलिस और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय की अहमियत सामने आई है। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई ओडिशा पुलिस करेगी।

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