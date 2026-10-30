अर्णब का कहर: 10 घंटे की देरी से पहुंची स्पेशल ट्रेन, लेट गईं धान की खड़ी फसलें; किसान बोले- काफी नुकसान हुआ

अर्णब ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, 10 घंटे की देरी से पहुंची स्पेशल ट्रेन

चक्रवाती तूफान अर्नब का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला है। तेज हवा और बारिश की वजह से दिल्ली, मुंबई सहित अन्य जगहों से आने वाली ट्रेनें देरी से पहुंची। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से स्पेशल ट्रेन 10 घंटे की देरी से बनारस पहुंची। नई दिल्ली से 6 घंटे 30 मिनट की देरी से स्पेशल ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर आई। लोकमान्य तिलक से बनारस आने वाली 01051 एलटीटी बनारस स्पेशल 28 अक्तूबर को दोपहर 12.15 बजे लोकमान्य तिलक स्टेशन से चली।



इसके बनारस स्टेशन पर आने का समय शाम 4.05 बजे है, यह ट्रेन 10 घंटे की देरी से पहुंची। ट्रेन नंबर 11047 दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 2 घंटे 30 मिनट की देरी से 29 अक्तूबर की रात 12.15 बजे पहुंची। 04096 त्योहार स्पेशल ट्रेन दोपहर में 1 बजे की जगह 6 घंटा 30 मिनट की देरी से शाम 7.30 बजे वाराणसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। ट्रेन नंबर 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस रात 10.50 की जगह 50 मिनट की देरी से वाराणसी पहुंची। ट्रेन नंबर 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस भी सुबह 4.40 की जगह 1 घंटे 35 मिनट की देरी से 6.15 बजे पहुंची।