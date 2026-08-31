फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Credit card holders in Varanasi defrauded of ₹1.20 crore in cyber scams over three years

वाराणसी: क्रेडिट कार्ड धारकों से तीन साल में 1.20 करोड़ की साइबर ठगी, सिबिल भी बिगड़ा; जांच में हुआ ये खुलासा

Mon, 31 Aug 2026 03:19 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 31 Aug 2026 03:19 PM IST
सार

साइबर ठगों की नजर क्रेडिट कार्ड धारकों पर है। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड धारकों से तीन साल में 1.20 करोड़ की साइबर ठगी की गई। इस वजह से उनका सिविल स्कोर भी खराब हुआ। 

विज्ञापन
Credit card holders in Varanasi defrauded of ₹1.20 crore in cyber scams over three years
साइबर अपराधी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तीन साल में साइबर ठगों ने बीमा, केवाईसी अपडेट, कार्ड एक्टिवेशन और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर केवल क्रेडिट कार्डधारकों से 1.20 करोड़ की ठगी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश पीड़ितों को धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब उनके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ। इस वजह से उनका सिविल स्कोर भी खराब हुआ। 

विज्ञापन


साइबर क्राइम सेल के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर शिकायतें एक से दो महीने के बाद पुलिस के पास पहुंची। क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी एप से ऑनलाइन खरीदारी देश के अलग-अलग हिस्सों में की गई। ऐसे मामले जिसमें 48 घंटे के अंदर शिकायतें दर्ज हुईं। दो साल में 11 लाख तक की रकम को होल्ड कराया गया। पीड़ितों के क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड में 85 प्रतिशत मामलों में पैसे दो साल बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे। 
विज्ञापन


प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पीड़ितों ने इस उम्मीद में क्रेडिट बिल जमा नहीं किए कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका सिबिल स्कोर भी प्रभावित हुआ। कई मामलों में बैंक द्वारा भुगतान की जिम्मेदारी ग्राहक पर ही डाल दी गई, जिससे उन्हें ठगी गई राशि का भुगतान भी करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश ट्रांजेक्शन म्यूल खातों में नहीं भेजे गए, बल्कि विभिन्न ऑनलाइन थर्ड पार्टी एप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के माध्यम से किए गए, जिससे रकम की रिकवरी और कठिन हो गई।

साइबर फ्रॉड में दर्ज हुई शिकायतों में जांच के दौरान साइबर सेल ने बताया कि फ्राड के ज्यादातर मामले बीमा एक्टिवेशन के नाम पर हुए। नए कार्ड धारकों को बैंक बीमा का फिर देती है। ये ग्राहकों के उपर होता है कि वो बीमा ले या नहीं। यह है कि नया क्रेडिट कार्ड ग्राहक तक पहुंचते ही उसकी जानकारी अपराधियों तक भी पहुंच रही है। 

जांच में सामने आया है कि कार्ड डिलीवरी के कुछ घंटों के भीतर ही ठग बैंक अधिकारी या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर फोन करते हैं। वे कार्ड एक्टिवेशन, केवाईसी अपडेट, बीमा सत्यापन या क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ओटीपी हासिल कर लेते हैं और फिर फ्रॉड कर लेते हैं।
   

क्या बोले अधिकारी
नियमों के तहत लावारिस वाहनों की पहचान और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके निस्तारण या नीलामी का प्रावधान है। समय-समय पर नीलामी प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। जल्द ही सभी वाहनों का निस्तारण किया जाएगा। -आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल सीपी अपराध एवं मुख्यालय

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed