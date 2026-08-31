वाराणसी: क्रेडिट कार्ड धारकों से तीन साल में 1.20 करोड़ की साइबर ठगी, सिबिल भी बिगड़ा; जांच में हुआ ये खुलासा

तीन साल में साइबर ठगों ने बीमा, केवाईसी अपडेट, कार्ड एक्टिवेशन और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर केवल क्रेडिट कार्डधारकों से 1.20 करोड़ की ठगी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश पीड़ितों को धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब उनके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ। इस वजह से उनका सिविल स्कोर भी खराब हुआ।

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साइबर क्राइम सेल के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर शिकायतें एक से दो महीने के बाद पुलिस के पास पहुंची। क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी एप से ऑनलाइन खरीदारी देश के अलग-अलग हिस्सों में की गई। ऐसे मामले जिसमें 48 घंटे के अंदर शिकायतें दर्ज हुईं। दो साल में 11 लाख तक की रकम को होल्ड कराया गया। पीड़ितों के क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड में 85 प्रतिशत मामलों में पैसे दो साल बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे।प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पीड़ितों ने इस उम्मीद में क्रेडिट बिल जमा नहीं किए कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका सिबिल स्कोर भी प्रभावित हुआ। कई मामलों में बैंक द्वारा भुगतान की जिम्मेदारी ग्राहक पर ही डाल दी गई, जिससे उन्हें ठगी गई राशि का भुगतान भी करना पड़ा।साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश ट्रांजेक्शन म्यूल खातों में नहीं भेजे गए, बल्कि विभिन्न ऑनलाइन थर्ड पार्टी एप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के माध्यम से किए गए, जिससे रकम की रिकवरी और कठिन हो गई।