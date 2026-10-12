कफ सिरप मामला: कंपनी की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों पर लिया था लाइसेंस, एसटीएफ की विवेचना; चार्जशीट से खुलासा

कफ सिरप तस्करी के आरोपियों को भेजा जेल

वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में वांछित राजीव यादव और विवेक खन्ना को कोतवाली पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से राजीव को जेल भेज दिय गया। रिमांड के दौराप विवेक की तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सप्तसागर दवा मंडी में दिनेश मेडिकल एजेंसी फर्म से राजीव यादव और खन्ना फार्मा से विवेक खन्ना ने शैली ट्रेडर्स से मिलीभगत कर चार लाख शीशी कफ सिरप की खरीद फरोख्त की थी।



शैली ट्रेडर्स का प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल सोनभद्र जेल में बंद है। उसका बेटा कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई में छिपा है। रामनगर का रहने वाला राजीव यादव और विवेक खन्ना के खिलाफ रोहनिया थाने में भी प्राथमिकी दर्ज है। गैर जमानती वारंट भी कोर्ट से जारी था। एसआईटी और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारियां जुटाई गईं।



कोतवाली पुलिस की छानबीन में सामने आया कि शुभम जायसवाल के संग जुड़कर दोनों ने कफ सिरप की तस्करी की है। खन्ना फार्मा ने ढाई लाख कफ सिरप की शीशी बेची और राजीव यादव की दिनेश मेडिकल एजेंसी ने डेढ़ लाख कफ सिरप की शीशी बेची है। शैली ट्रेडर्स के जरिये यह पूरी खरीद बिक्री होती रही है। डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं।