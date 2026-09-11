यूपी: गैर इरादतन हत्या में दोषी को चार माह की सजा, आत्महत्या को उकसाने में चार पर केस; दो हजार रुपये अर्थदंड

सारनाथ थाने में वर्ष 2011 में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने सुड्डू कहार को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने दोषी को चार महीने के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सुड्डू कहार को दोषसिद्ध माना।

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उधर, लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर में आयुष वर्मा को कथित तौर पर मानसिक उत्पीड़न और धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक की मां मधुमिता की तहरीर पर सुष्मिता, उसके भाई, भाभी और मां को आरोपी बनाया गया है।