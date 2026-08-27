Varanasi News: लालपुर स्टेडियम में मल्टीपरपज इंडोर हॉल निर्माण प्रक्रिया शुरू

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लालपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिलर निर्माण के लिए मिट्टी की क्षमता जांच के लिए लैब भेजी जा चुकी है। इसके बाद सर्वे टीम ने निर्माण के लिए पिलर निर्माण उसकी डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। इंडोर हॉल बन जाने के बाद यहां मार्शल आर्ट के अलावा कबड्डी, हैंडबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे आदि स्पर्धाओं का आयोजन कराया जा सकेगा। इंडोर हॉल हॉकी मैदान के दाहिनी ओर बनेगा। प्रस्तावित इंडोर हॉल आगामी खेल जरूरतों और खेल सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनेगा। इसमें दो हजार दर्शकों को बैठने की क्षमता वाला स्टैंड भी बनेगा। सिगरा स्टेडियम में पहले इंडोर हॉल था, इसके टूटने के बाद जिले में इंडोर खेल बंद हो गए। सात साल बाद इसकी कवायद शुरू हुई है। सर्वे के बाद डिजाइन पर काम शुरू हो गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण 50 गुणा 20 स्क्वायर फीट में किया जाएगा। फिलहाल लालपुर स्टेडियम में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ, एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल मैदान है। लालपुर स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के दो हॉस्टल हैं, इसमें 90 खिलाड़ी रहते हैं।