Varanasi News: सुरक्षा मानकों के साथ सिगरा में पूरा होगा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का काम

विज्ञापन



सिगरा के डॉ. संपूर्णानंद स्टेडियम के पास व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, होटल और भूमिगत पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 40.52 करोड़ रुपये है। इसका 35 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अब तक दो तल का निर्माण पूरा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक यह काम पूरा होगा। इस कॉम्प्लेक्स में 67 कमरों का एक होटल होगा और इसमें कई कमर्शियल दुकानें भी होंगी। यह शहर का पॉश इलाका है। हाल के दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया गया है।

विज्ञापन

नगर निगम बॉन्ड से सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्टेडियम के पास बन रहे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य सुरक्षा मानकों के साथ पूरा कराने पर जोर है। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने जल्द ही बैठक बुलाई है। बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस समय सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कार्य निर्धारित नियमों और गुणवत्ता के अनुसार ही कराए जाएं। सुरक्षा उपकरणों जैसे सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा मानकों का पालन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।