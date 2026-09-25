भादो में सिहरन: 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं पुरवा हवाएं, 50 मिमी बरसे बादल; पेड़ और बिजली भी गिरी

भादो जाते-जाते काशीवासियों को सिहरन सा अहसास करा दिया। ओडिशा में चक्रवात और हिमालय की बर्फबारी का हल्का असर काशी में दिखा। पूरे दिन कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। शुक्रवार को करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवा हवाएं चलीं। 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके चलते पूरे दिन तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहा। कई जगह बिजली गिरी और 10 से ज्यादा पेड़ भी गिर गए, जिससे सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया। वहीं शिवपुर की रामलीला बारिश के चलते स्थगित हो गई। शहर की सड़कों और उनके गड्ढों में जलभराव भी रहा।

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जिले का अधिकतम तापमान सिर्फ 27.4 डिग्री ही दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 5.9 डिग्री नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले दो दिनों तक काशी में ऐसे ही बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। विज्ञापन



शुक्रवार को सुबह से ही काशी तेज हवा की चपेट में रही। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ पर निम्न दाब की स्थिति बनी हुई है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ने से प्रादेशिक बारिश में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज झोंकेदार सतही हवाओं और भारी बारिश के आसार हैं। जिले का अधिकतम तापमान सिर्फ 27.4 डिग्री ही दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 5.9 डिग्री नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले दो दिनों तक काशी में ऐसे ही बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।शुक्रवार को सुबह से ही काशी तेज हवा की चपेट में रही। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ पर निम्न दाब की स्थिति बनी हुई है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ने से प्रादेशिक बारिश में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज झोंकेदार सतही हवाओं और भारी बारिश के आसार हैं।

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