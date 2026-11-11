छठ: नहाय-खाय से कल शुरू होगा चार दिवसीय महापर्व, वेदियों के निर्माण में जुटे श्रद्धालु; सरोवरों पर तैयारी

प्रत्यक्ष देवता भगवान भुवन भास्कर की आराधना और संतान के दीर्घ जीवन की कामना का महापर्व डाला छठ शुक्रवार से पूरे श्रद्धाभाव के साथ शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के पर्व का श्रीगणेश नहाय-खाय की रस्म से होगा। व्रती महिलाएं पवित्र सरोवरों और गंगा में स्नान के उपरांत पूरी सात्विकता के साथ दिन की शुरुआत करेंगी।

विज्ञापन

व्रत के पहले दिन सायंकाल व्रती बिना प्याज-लहसुन के घी में पकाई गई लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, सेंधा नमक और रोटियों का सेवन करेंगी। इस पारंपरिक और सुपाच्य भोजन के उपरांत वे भूमि पर शयन कर कठिन साधना का संकल्प लेंगी। मान्यता है कि कद्दू-भात का यह सात्विक आहार शरीर को अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास के लिए जरूरी ऊर्जा और जलयोजन प्रदान करता है।शनिवार को ‘खरना’ के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत आरंभ होगा। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर व्रती निर्जल साधना में प्रवेश करेंगी। पर्व के तीसरे दिन रविवार की संध्या को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य समर्पित करेंगी, जबकि सोमवार की भोर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्यदान के साथ इस चार दिवसीय महाव्रत का पारण होगा।