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छठ: नहाय-खाय से कल शुरू होगा चार दिवसीय महापर्व, वेदियों के निर्माण में जुटे श्रद्धालु; सरोवरों पर तैयारी

Thu, 12 Nov 2026 05:46 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 12 Nov 2026 05:46 AM IST
सार

छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाय-खाय के साथ होगी। चार दिवसीय अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालु घाटों और घरों में वेदियों के निर्माण में जुटे हैं। पहले दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद बिना प्याज-लहसुन के घी में पकाई गई लौकी की सब्जी और चावल ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही सूर्योपासना के महापर्व का विधिवत शुभारंभ होगा।

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Chhath Four day grand festival begin tomorrow Nahay-Khay devotees constructing preparations underway ghats
छठ की तैयारी (सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार
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प्रत्यक्ष देवता भगवान भुवन भास्कर की आराधना और संतान के दीर्घ जीवन की कामना का महापर्व डाला छठ शुक्रवार से पूरे श्रद्धाभाव के साथ शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के पर्व का श्रीगणेश नहाय-खाय की रस्म से होगा। व्रती महिलाएं पवित्र सरोवरों और गंगा में स्नान के उपरांत पूरी सात्विकता के साथ दिन की शुरुआत करेंगी।

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व्रत के पहले दिन सायंकाल व्रती बिना प्याज-लहसुन के घी में पकाई गई लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, सेंधा नमक और रोटियों का सेवन करेंगी। इस पारंपरिक और सुपाच्य भोजन के उपरांत वे भूमि पर शयन कर कठिन साधना का संकल्प लेंगी। मान्यता है कि कद्दू-भात का यह सात्विक आहार शरीर को अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास के लिए जरूरी ऊर्जा और जलयोजन प्रदान करता है।
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शनिवार को ‘खरना’ के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत आरंभ होगा। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर व्रती निर्जल साधना में प्रवेश करेंगी। पर्व के तीसरे दिन रविवार की संध्या को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य समर्पित करेंगी, जबकि सोमवार की भोर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्यदान के साथ इस चार दिवसीय महाव्रत का पारण होगा।

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तटों पर वेदियों का श्रृंगार, व्यवस्थाओं में जुटा प्रशासन
गंगा के घाटों और स्थानीय जलाशयों पर अर्घ्यदान के लिए अभी से उत्साह का माहौल है। परिजनों ने अपने-अपने घाटों पर जगह चिह्नित कर वेदियों (पिंडियों) का निर्माण और उनकी रंगाई-पुताई शुरू कर दी है। स्थानीय पूजा समितियों द्वारा घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं, जिला और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है।

चार दिवसीय महापर्व का क्रम

  • 13 नवंबर (शुक्रवार): नहाय-खाय (आत्मिक शुद्धि व कद्दू-भात का सेवन)
  • 14 नवंबर (शनिवार): खरना (शाम को खीर का प्रसाद व निर्जल व्रत आरंभ)
  • 15 नवंबर (रविवार): सांध्य अर्घ्य (डूबते सूर्य को नमन व अर्घ्यदान)
  • 16 नवंबर (सोमवार): प्रातःकालीन अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य एवं व्रत का पारण)
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