Varanasi News: 11 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:47 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:47 AM IST
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वाराणसी। कमिश्नरेट पुलिस में 11 उपनिरीक्षकों और महिला उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। उनि. प्रिंस तिवारी को चौकी अमियामंडी, थाना कोतवाली से चौकी रमना, थाना लंका भेजा गया है। उनि. नितेश कुमार जायसवाल को चेतगंज से अमियामंडी चौकी की जिम्मेदारी मिली है। उनि. भृगुपति त्रिपाठी को नगर निगम चौकी, सिगरा से सूजाबाद चौकी, रामनगर भेजा गया है। उनि. शिवम मिश्रा को लल्लापुरा से नगर निगम चौकी, सिगरा भेजा गया है। महिला उपनिरीक्षक प्रीति कुमारी को सप्तसागर से लल्लापुरा चौकी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं उनि. रवि सिंह को शीतला घाट से सप्तसागर और उनि. अभय गुप्ता को सिगरा से शीतला घाट भेजा गया है। इसके अलावा रणजीत श्रीवास्तव को दुर्गाकुंड से लंका, संदीप सिंह को नाटीइमली से दुर्गाकुंड और वैभव कुमार शुक्ला को चेतगंज से नाटीइमली भेजा गया है। महिला उपनिरीक्षक निहारिका साहू को लंका से चौकी चेतगंज तैनात किया गया है। संवाद
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