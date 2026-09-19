Varanasi News: अखंड रामायण के साथ शुरू हुआ चंद्रदेव महाराज जयंती समारोह

विज्ञापन

वाराणसी। जगद्गुरु उदासीनाचार्य चंद्रदेव महाराज के 532वें तीन दिवसीय जयंती समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को रविंद्रपुरी परिसर में होगा। अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ। अखाड़े के महंत डॉ. लक्ष्मणदास ने बताया कि शनिवार को परायण के साथ हवन-पूजन होगा। आखिरी दिन आचार्य पूजन के साथ भजन संध्या और भंडारा का आयोजन होगा। इसमें देश भर के श्रद्धालु भाग लेने आएंगे। संवाद