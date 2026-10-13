चंदौली: मालवाहक में बैठाकर ले गए महिला खिलाड़ी, शौचालय के लिए एक से डेढ़ किमी दूर गए खिलाड़ी

गंदे शौचालयों से बढ़ी खिलाड़ियों की परेशानी

प्रतियोगिता के पहले दिन भी खेल मैदान के शौचालयों की बदहाल स्थिति सामने आई थी। इसके बावजूद दूसरे दिन भी सफाई नहीं होने से खिलाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ी। मैदान में शौचालय होने के बावजूद गंदगी के कारण उनका इस्तेमाल करना मुश्किल था। मजबूरी में बालकों को करीब एक किलोमीटर दूर नगर पालिका इंटर कॉलेज जाना पड़ा। वहीं, बालिकाओं को शौचालय के लिए अपने ठहरने के स्थान एलबीएस इंटर कॉलेज तक लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी ई-रिक्शा से तय करनी पड़ी।



खिलाड़ी सुजय पांडेय ने बताया कि मैदान के शौचालय दो दिनों से गंदगी से भरे थे। इस कारण उन्हें शौच के लिए एक किलोमीटर दूर नगर पालिका इंटर कॉलेज जाना पड़ा। कई अन्य खिलाड़ियों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ा।



खिलाड़ी शिवानी कुमारी ने बताया कि मैदान में शौचालय होने के बावजूद वहां गंदगी जमा थी। ऐसे में उन्हें ठहरने के स्थान एलबीएस इंटर कॉलेज तक डेढ़ किलोमीटर की दूरी ई-रिक्शा से तय करके जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के विद्यालयों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता स्थल पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।



खेल बजट के बावजूद कंकड़ वाले ट्रैक पर दौड़े खिलाड़ी

एक ओर खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक पर कंकड़ होने की शिकायतें भी सामने आईं। खिलाड़ियों को ऐसे ट्रैक पर दौड़ना पड़ा, जहां चोट लगने की आशंका बनी रहती है।



आयोजन के लिए शासन से डेढ़ लाख रुपये मिलने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों से खेल गतिविधियों के नाम पर चार महीने का अंशदान भी लिया जाता है। इसके बावजूद सुरक्षित ट्रैक, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल किन मदों में किया गया, यह खर्च का ब्योरा सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

