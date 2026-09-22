राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज: विवादित जमीन पर निर्माण, 3.58 करोड़ रुपये बर्बाद; कैग रिपोर्ट में खुलासा

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत वर्ष 2021-22 में वाराणसी में 40.24 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए जिला प्रशासन को पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करानी थी।इसी बीच उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के नियमों की अनदेखी कर भूमि के प्राथमिक सर्वेक्षण व विवादों की पड़ताल किए बिना ही कार्यदायी संस्था को 8.77 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई के बाद निर्माण पर रोक लग गई। जब तक रोक लगी तब तक 3.58 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे।काम ठप होने से पूरी धनराशि बेकार हो गई। इसी तरह आयुष अस्पताल में बिना वास्तविक मांग के भेजे गए उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अस्पताल में 53 प्रतिशत तक डॉक्टरों व स्टाफ की कमी है। यूनानी व आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति भी शून्य मिली है।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण विवादित जमीन पर शुरू करा दिया गया। इसपर 3.58 करोड़ रुपये का खर्च भी हो गए। जुलाई 2022 से ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण ठप है। इसका खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की 2026 की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। कैग ने निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ 50-बेड वाले आयुष अस्पताल में बिना आवश्यकता और डिमांड के ही 12.53 लाख रुपये के 17 उपकरण खरीद लिए गए। ये उपकरण सीलबंद बक्सों में बेकार पड़े हैं।

बिना एनओसी दे दिए दो भूखंड निवेश और रोजगार शर्त भी गायब

करखियांव औद्योगिक क्षेत्र (एग्रो पार्क) में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की लापरवाही सामने आई है। यूपीसीडा ने बिना एनओसी के ही दो बड़े भूखंड उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए दे दिए। कैग की निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।



सामने आया है कि कैग की यूपीसीडा की लापरवाही ऑडिट के दौरान इन भूखंडों की रिपोर्ट समिति को उपलब्ध ही नहीं कराई गई। इसके अलावा यूपीसीडा की ओर से एग्रो पार्क में बुनियादी सुविधाओं का भी बड़े भूखंडों के आवंटन अभिलेख कैग से छिपाए गए, रिपोर्ट से खुली पोल विकास नहीं हुआ।



कैग रिपोर्ट के अनुसार, करखियांव औद्योगिक क्षेत्र के दो भूखंडों एच 1 ए/1 (क्षेत्रफल 37,372 वर्गमीटर) और एच 1 ए/2 (क्षेत्रफल 17,116 वर्गमीटर) के आवंटन से संबंधित परियोजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और अभिलेख ही यूपीसीडा की ओर से लेखा परीक्षा को नहीं दिए गए। नियमों के तहत समिति की ओर से अंकन प्रणाली और मेरिट के आधार पर ऑडिट किया जाना अनिवार्य था, लेकिन दोनों भूखंडों की फाइलें दबा ली गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेखा परीक्षा दल को रिकॉर्ड न देना सीधे तौर पर गड़बड़ियों पर पर्दा डालने और मनमाने आवंटन जैसा है। जो कि सरकारी नियमों के विपरीत है।