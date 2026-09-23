बस ने ठेकेदार को कुचला: मौत के बाद दो घंटे तक चक्काजाम, पुलिस बल के साथ पहुंचीं एसीपी; साथी की हालत गंभीर

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। अनुज की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर गिलट बाजार-बाबतपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।



सूचना पर एसीपी प्रज्ञा पाठक और शिवपुर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स भी बुला ली गई। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से जाम समाप्त कराकर यातायात बहाल कराने की कोशिश की जाती रही।