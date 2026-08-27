Varanasi News: आईएमए में ब्लडबैंक, टीकाकरण केंद्र का होगा विस्तार, सुविधाएं भी बढ़ेंगी

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आईएमए कैंपस में वर्तमान समय में जहां ऑफिस और ब्लड बैंक का संचालन हो रहा है, उसके सामने की तरफ बने भवन को गिराकर यहीं पर नया भवन बनाया जाएगा। आईएमए के अध्यक्ष डॉ. अनुराग टंडन, सचिव डॉ. एके त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन कराया। सचिव डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि जो सात मंजिला भवन बनाया जाएगा, उसमें डॉक्टरों की मीटिंग के लिए काॅन्फ्रेेंस हाॅल बनाया जाना है। इस समय जो टीकाकरण केंद्र चल रहा है, उसका भी विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लड बैंक, ऑक्सीजन बैंक सहित अन्य सेवाओं को भी लोगों की जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में आईएमए के अध्यक्ष निर्वाचित प्रो. मनोज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष डॉ. पीके तिवारी, डॉ. भानु शंकर पांडेय, डॉ. प्रभाकर शुक्ला, डॉ. अजित सैगल, डॉ. आलोक भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बनारस शाखा में सात मंजिला भवन बनाए जाने के लिए बुधवार को भूमि पूजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पदाधिकारियों ने पूजन कराया। नए भवन के बाद आईएमए ब्लड बैंक और टीकाकरण केंद्र का विस्तार होगा।