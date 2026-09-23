Varanasi News: दिव्यांगों के लिए ब्लॉकवार शिविर शुरू, बड़ागांव में आज

विज्ञापन

सेवा संकल्प के तहत जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से ब्लॉकवार दिव्यांगों के लिए शिविर शुरू हो गया। मंगलवार को आराजीलाइन ब्लॉक में लगे शिविर में दिव्यांगता पहचान के साथ ही दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण हुआ। यूआईडी कार्ड के लिए भी फॉर्म भरे गए। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि बुधवार को बड़ागांव, 24 सितंबर को चिरईगांव, 25 को चोलापुर, 26 को हरहुआ, 28 को काशी विद्यापीठ, 29 को पिंडरा, 30 को सेवापुरी में शिविर लगेगा। एक अक्तूबर को श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड, दो को अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान बचपन डे केयर सेंटर खुशीपुर में शिविर लगेगा। शिविर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लग रहा है।