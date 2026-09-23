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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Block-wise camps for persons with disabilities begin; camp in Baragaon today

Varanasi News: दिव्यांगों के लिए ब्लॉकवार शिविर शुरू, बड़ागांव में आज

Wed, 23 Sep 2026 02:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:25 AM IST
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Block-wise camps for persons with disabilities begin; camp in Baragaon today
सेवा संकल्प के तहत जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से ब्लॉकवार दिव्यांगों के लिए शिविर शुरू हो गया। मंगलवार को आराजीलाइन ब्लॉक में लगे शिविर में दिव्यांगता पहचान के साथ ही दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण हुआ। यूआईडी कार्ड के लिए भी फॉर्म भरे गए। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि बुधवार को बड़ागांव, 24 सितंबर को चिरईगांव, 25 को चोलापुर, 26 को हरहुआ, 28 को काशी विद्यापीठ, 29 को पिंडरा, 30 को सेवापुरी में शिविर लगेगा। एक अक्तूबर को श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड, दो को अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान बचपन डे केयर सेंटर खुशीपुर में शिविर लगेगा। शिविर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लग रहा है।
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