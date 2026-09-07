भाजपा: काशी क्षेत्र कार्यसमिति की पहली बैठक, छह माह से कम समय में बूथ तक अभियान व कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य

प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी क्षेत्र प्रभारी रमेश सिंह ने कहा कि दायित्व मिलने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में छह महीने से भी कम समय बचा है। सभी पदाधिकारियों का दायित्व है कि पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को प्रभावी तरीके से संगठन की निचली इकाई तक पहुंचाएं। उन्होंने पदाधिकारियों को नियमित प्रवास करने का निर्देश दिया।



क्षेत्र उपाध्यक्ष विपिन सिंह को प्रोटोकॉल, अनिता त्रिपाठी को महिला मोर्चा, सर्वेश कुशवाहा को अल्पसंख्यक मोर्चा, अनिल श्रीवास्तव को वाराणसी लोकसभा में होने वाले कार्यक्रमों, सुनील पटेल को किसान मोर्चा, अमित राय को ओबीसी मोर्चा एवं सर्किट हाउस, भानू प्रताप सिंह को एससी मोर्चा, राकेश शर्मा को एसटी मोर्चा और नवरतन राठी को प्रवक्ता के प्रभार के साथ मीडिया विभाग के कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई।



क्षेत्र महामंत्री अनूप जायसवाल को मन की बात कार्यक्रम, क्षेत्र मंत्री प्रवीण सिंह गौतम को कार्यालय, क्षेत्र मंत्री रामसुंदर निषाद को संगठनात्मक बैठकों और क्षेत्र मंत्री राजेश राजभर को युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया।



बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष कृतिका अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल, प्रदेश मंत्री राकेश बिंद, कविता पटेल, विद्याधर तिवारी, अजीत रावत, नवरतन राठी, अनूप जायसवाल, अनिल अग्रवाल, राकेश शर्मा, प्रवीण सिंह गौतम, जगदीश त्रिपाठी, उत्तम ओझा और संतोष सोलापुरकर सहित काशी क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे।