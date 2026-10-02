अजब-गजब मौसम: दिन में भीषण गर्मी, रात में ठंड से बुखार के रोगी बढ़े; आजमगढ़ के अस्पतालों में रोगियों की भीड़

जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती को लेकर कम मरीज पहुंचे। इस दौरान 250 मरीजों ने अपना इलाज कराया। इसमें 100 से अधिक मरीज खांसी, जुकाम और बुखार के रहे। डॉक्टरों के अनुसार दिन और रात के तापमान में अंतर की वजह से लोग इस तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।



जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश आदि के मरीज बढ़ गए हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 30 सितंबर को न्यूनतम तापमान 23.2 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहा।



एक अक्तूबर को 23.6 और 33.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह बीते 24 घंटे में बढ़कर दो अक्तूबर शुक्रवार को न्यूनतम 24.2 और अधिकतम 33.6 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस तरह पूरे सप्ताह दिन-रात के तापमान में 10 से 12 डिग्री का अंतर बना रह सकता है।

