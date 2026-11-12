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Varanasi News: बीएचयू के छात्रों ने किया इसरो अंतरिक्ष स्टेशन का भ्रमण

Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
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BHU students visited the ISRO space station.
वाराणसी। उत्तर प्रदेश का युवा संगम दल बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र म्यूजियम को देखा। केरल के तिरुवनंतपुरम में छात्रों ने चंद्रयान, गगनयान और आदित्य एल-1 जैसे मिशन की बारीकियों को समझा। ‘कलाम कॉर्नर’ में भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के संघर्ष और वैज्ञानिक योगदान को सुनकर युवा प्रेरित हो उठे। भारत के सैटेलाइट अभियान के ऐतिहासिक पक्षों और उपलब्धियों पर फिल्म भी दिखाई गई। भ्रमण के दौरान छात्रों ने वीएसएससी के स्पेस म्यूजियम का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने भारत के शुरुआती रॉकेट प्रक्षेपण से लेकर आधुनिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों के ऐतिहासिक सफर को भी देखा। दल के नेतृत्वकर्ता डॉ. बाला लखेंद्र ने बताया कि यह दौरा छात्रों में वैज्ञानिक चेतना को भरेगा। ब्यूरो
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