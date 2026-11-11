बीएचयू: चार साल में 35 पायदान नीचे, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एशिया में 234वां स्थान; गिरावट ने बढ़ाई चिंता

क्यूएस वर्ल्ड में बीएचयू की एशियाई रैंकिंग चार साल में 35 और तीन साल में 31 पायदान गिर गई है। जबकि बीते एक साल में 10 रैंक का नुकसान हुआ है। हालिया जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 में बीएचयू एशिया का 234वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय या संस्थान बना है। जबकि पिछले साल 224वीं और तीन साल पहले 2023 में जारी 2024 की रैंकिंग 199वीं थी। 2025 की 203 और 2026 रिपोर्ट की रैंकिंग गिरकर 224 पर आ गई थी।

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दक्षिण एशिया में एक रैंक का फायदा

इसके अलावा 2027 की दक्षिण एशियाई रैंक 43 पर है। जबकि 2024 की 34 थी। यानी कि नौ रैंक का घाटा हुआ है, हालांकि बीते एक साल में एक पायदान का फायदा हुआ है। बीएचयू पिछले साल के 44 रैंक से एक कदम आगे 43वें स्थान पर है। एशिया रैंकिंग में एकमात्र आईआईटी कानपुर ही है जो टॉप 100 संस्थानों में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। बीएचयू के मुकाबले डीयू की 106वीं, जेएनयू की 128वीं, जामिया मिलिया इस्लामिया की 183वीं, आईआईटी कानपुर की 97वीं रैंक, आईआईटी बीएचयू की 219वीं रैंक से खराब स्थिति है, हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 268वीं रैंक से बीएचयू 34 स्थान ऊपर है।