काशी में लगेगा रोजगार का महाकुंभ: दो दिन बाद 32 कंपनियां देंगी नौकरी का मौका, 35 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

काशी में दो दिन बाद 13 और 14 नवंबर को वृहद रोजगार मेला लगेगा। 32 कंपनियों में 12 हजार से 35 हजार रुपये तक मासिक वेतन पर रोजगार का अवसर मिलेगा। पहला मेला 13 नवंबर को मिर्जामुराद के जनता इंटर कॉलेज खोचवां और दूसरा मेला चोलापुर में 14 नवंबर को आदर्श राष्ट्रीय विद्यालय इंटर कॉलेज में लगेगा। दोनों ही रोजगार मेले में करीब 32 कंपनियां आएंगी।

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क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि इनमें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, विकास ग्रुप, ब्लिंकिट, सिपेट, लतारा कॉरपोरेट, डिक्सन, मदरसन, ओजोन कॉर्प्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्स कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और फ्लिपकार्ट समेत अन्य कंपनियां शामिल होंगी।