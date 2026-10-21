फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BHU explore potential and scope water sports including rowing canoeing diving and skiing in Varanasi

यूपी: काशी में रोइंग, कैनोइंग, डाइविंग, स्कीइंग वाटर स्पोर्ट्स की जमीन और स्कोप तलाशेगा बीएचयू; दिखेगा स्कोप

Wed, 21 Oct 2026 06:48 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 21 Oct 2026 06:48 PM IST
सार

बीएचयू काशी में रोइंग, कैनोइंग, डाइविंग और स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं तलाशेगा। विश्वविद्यालय के खेल प्रोफेसर के अनुसार, गंगा और स्विमिंग पूल इसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। गुजरात में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के मद्देनजर इन खेलों का दायरा बढ़ाने और खिलाड़ियों को अवसर देने पर जोर दिया जाएगा।

विज्ञापन
BHU explore potential and scope water sports including rowing canoeing diving and skiing in Varanasi
रोइंग। - फोटो : एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशी में वाटर स्पोर्ट्स की जमीन तलाश जाएगी। गंगा और बाकी जल संसाधनों में वाटर पोलो, रोइंग, सेलिंग, कैनोइंग, डाइविंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, स्किंग, वाटर ग्लाइडिंग और वाटर सर्फिंग जैसे पानी में होने वाले गेम्स की ट्रेनिंग देकर युवाओं को कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में उतारा जा सकता है। बीएचयू में शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो. कैप्टन बिक्रम सिंह के अनुसार, इन खेलों के लिए काशी सटीक जगह है। हल हुई तो इसका स्कोप चार साल बाद होने वाले गुजरात कॉमनवेल्थ में देखने को मिलेगा।

विज्ञापन


प्रो. सिंह के अनुसार, इनमें स्कूबा डाइविंग तो सिर्फ समुद्र में ही हो सकते हैं, बाकी स्विमिंग पूल और नदियों में। बीएचयू में वाटर पोलो और स्विमिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन कैनोइंग, सेलिंग, रोइंग, कायकिंग, ओपन वाटर स्विमिंग गेम्स गंगा या झील नुमा पानी में आसानी से हो सकते हैं। इसके लिए गंगा में एक स्थान घाटों से इतर चिन्हित किया जा सकता है। काशी में गंगा सहित कई ऐसे बंद पड़े स्विमिंग पूल हैं जहां ट्रेनिंग दी जा सकती है।

विज्ञापन
Trending Videos

विभागीय स्तर पर भी होगी बातचीत
प्रो. सिंह ने बताया कि अगले दो से तीन साल में पूर्वांचल भर से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को तैयार करना होगा और गुजरात में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकों को विदेशियों की झोली में जाने से रोकना होगा। विभागीय स्तर पर कार्य के साथ ही जिला प्रशासन और एनसीसी नेवल यूनिट के साथ भी सहयोग लिया जा सकता है।

विज्ञापन

वाटर स्पोर्ट्स में भारत पांचवीं से 11वें स्थान पर
एशिया में वाटर स्पोर्ट्स के मामले में डाइविंग छोड़ दें तो बाकी रैंक पांचवीं से लेकर 11वीं के बीच में है। कैनोइंग में 11वीं रैंक, सेलिंग में 10वीं, स्विमिंग में आठवीं, रोइंग में छठी रैंक, डाइविंग में तीसरी, वाटर पोलो में पांचवीं रैंक है। रोइंग में भारत को 28 पदक मिले हैं। सेलिंग में 23, डाइविंग में पांच, वाटर पोलो में तीन पदक आए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed