बीएचयू: काजल से पानी में मिलने वाले लेड आयन का पता लगाना अब आसान, जेआरएफ छात्रा का शोध; जानें खास

सरसों के तेल से जले दीपक से निकलने वाले कार्बन कालिख जिसका प्रयोग काला रंग और काजल बनाने में किया जाता है। अब इसी काजल के प्रयोग से पानी में मिलने वाले लेड आयन (पीबी2+) का पता लगाना आसान हो गया है।

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बीएचयू में जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप सोनाम लामु शेर्पा का एक शोध हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें कालिख को अब ऐसे प्रकाशदीप्त कार्बन नैनोडॉट्स में परिवर्तित किया गया है, जो जल में उपस्थित विषैले लेड आयनों का पता लगाने में सक्षम हैं। डॉ. अर्चना तिवारी के निर्देशन में शोध करने वाली सोनाम ने शोध में बताया है कि घरों में सरसों के तेल के दीपक से निकलने वाली कालिख को लौ के ऊपर उल्टा रखे मिट्टी के पात्र की सहायता से एकत्र किया जाता है।पारंपरिक रूप से इस कालिख को बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर काला रंग तैयार किया जाता है। साथ ही घी के साथ मिलाकर काजल बनाया जाता है, जो भारतीय सौंदर्य एवं सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। अध्ययन में सिक्किम, हैदराबाद विवि आईआईएसईआर भोपाल के शोधकर्ताओं ने भी सहयोग किया।