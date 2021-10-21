Varanasi News: भोला साव का 78वां विराट मेला आज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:34 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:34 AM IST
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सेवापुरी। सेवापुरी विकास खंड के खरगुपुर गांव में भोला साव का 78वां विराट मेला आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर शनिवार को बिरहा दंगल होगा। यह मेला हर वर्ष भोला साव के पैतृक आवास खरगुपुर स्थित मड़ई पर लगता है। बिरहा दंगल दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इसमें नामी बिरहा गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। यह जानकारी भोला साव के ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र प्रसाद अग्रहरी उर्फ पप्पू साव ने दी। संवाद
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