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बरेका की ओर से यहां बनने वाले इंजन डब्ल्यूएपी-7 और डब्ल्यूएजी-9 मालवाहक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ-साथ निर्यात किए जाने वाले लोकोमोटिव के आकर्षक मॉडल प्रदर्शित किए गए। बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ये मॉडल बरेका की आधुनिक विनिर्माण क्षमता, तकनीकी दक्षता, आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रेल की बढ़ती पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं। विज्ञापन

बरेका से संबंधित तकनीकी एवं उत्पादन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक कुमार,मुख्य कर्मशाला प्रशिक्षक (विद्युत) एसके पांडेय, मुख्य कर्मशाला प्रशिक्षक (फिटर) वीरेंद्र कुमार आदि लोगों का योगदान है। ब्यूरो विज्ञापन विज्ञापन

बरेका की ओर से यहां बनने वाले इंजन डब्ल्यूएपी-7 और डब्ल्यूएजी-9 मालवाहक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ-साथ निर्यात किए जाने वाले लोकोमोटिव के आकर्षक मॉडल प्रदर्शित किए गए। बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ये मॉडल बरेका की आधुनिक विनिर्माण क्षमता, तकनीकी दक्षता, आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रेल की बढ़ती पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं।बरेका से संबंधित तकनीकी एवं उत्पादन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक कुमार,मुख्य कर्मशाला प्रशिक्षक (विद्युत) एसके पांडेय, मुख्य कर्मशाला प्रशिक्षक (फिटर) वीरेंद्र कुमार आदि लोगों का योगदान है। ब्यूरो

वाराणसी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ-2026) में भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से ‘विकास भी, विरासत भी’ की झलक प्रस्तुत की गई है। मेले में बरेका की ओर से तैयार इलेक्टि्रक इंजन का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा।