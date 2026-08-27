Varanasi News: भगवानपुर के मुक्केबाजों ने जीते पांच पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:19 AM IST
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सीबीएसई ईस्ट जोन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सनबीम भगवानपुर के पांच मुक्केबाजों ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य समेत कुल पांच पदक जीते। यह प्रतियोगिता चंदौली में 21 से 25 अगस्त डालिम्स स्कूल चकिया में खेली गई। इसमें 620 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिलया। अंडर-19 बालक वर्ग में आदित्य पटेल ने स्वर्ण, आयुष सिंह ने रजत जबकि प्रियांशु सिंह, मोहित सिंह और सर्वजीत सिंह ने कांस्य पदक जीते। अंडर-19 बालक टीम के आदित्य पटेल और आयुष सिंह गुरुग्राम में होने वाली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 से 11 अक्तूबर तक खेलेंगे।
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