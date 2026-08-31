भादो मास : कान्हा के जन्मोत्सव से कजरी और तीज तक का उल्लास, मासभर में 24 से ज्यादा व्रत और त्योहार; जानें खास

सावन में भगवान शिव की आराधना के बाद अब भक्त भगवान श्रीकृष्ण और श्रीगणेश की महिमा का गुणगान करेंगे। यानी भादो मास शनिवार को शुरू हो गया। इस मास में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेशोत्सव होगा। 26 सितंबर को पूर्णिमा के साथ ही पितरों का तर्पण और त्रिपिंडी आदि कर्मकांड शुरू हो जाएंगे। चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के साथ कालाष्टमी और शीतलाष्टमी भी मनाई जाएगी। जबकि 14 सितंबर को गणेशोत्सव और हरतालिका तीज पर्व होगा और 17 सितंबर से सोरहिया मेला शुरू हो जाएगा। भादो मासभर 24 से अधिक व्रत व पर्व मनाए जाएंगे।

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भाद्रपद हिंदू चंद्र पंचांग और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का छठा माह है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के निकट चंद्रमा की स्थिति से इसका नाम लिया गया है। यह माह मानसून (वर्षा) ऋतु के अनुरूप है। भादो 26 सितंबर की पूर्णिमा तक रहेगा।हिंदू धर्मग्रंथों में भाद्रपद मास में भगवान श्रीकृष्ण, श्रीगणेश और भगवान श्रीविष्णु की खासतौर पर पूजा होती है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, महिलाओं के सुहाग का पर्व हरितालिका तीज, पुत्र की मनोकामना पूर्ति के लिए लोलार्क छठ (सूर्य षष्ठी), श्रीराधा अष्टमी एवं अनंत चतुर्दशी, जैन धर्म का प्रमुख पर्व पर्युषण पर्व तथा लक्ष्मीजी की महिमा में होने वाला 16 दिनों का सोरहिया मेला खास पर्व हैं।भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। 15 दिनों तक पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध कर्म चलेंगे। इस मास में मान्यता है कि भगवान श्रीगणेश, श्रीकृष्ण व विष्णु जी की पूजा करने से शांति और समस्त दुखों का निवारण होता है। बड़ी शीतला माता मंदिर के महंत पं. शिव प्रसाद पांडेय लिंगिया महाराज ने बताया कि सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी नागपंचमी से सभी पर्व शुरू हो जाते हैं। भादो के बाद आश्विन मास में नवरात्र और दशहरा, शरद पूर्णिमा तथा कार्तिक मास में धनतेरस, दिवाली, अन्नकूट, भैया दूज और छठ पूजा होगी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे।