{"_id":"6aad9f0fbd1edc2d590e57e2","slug":"beeten-by-shopkeeper-varanasi-news-c-20-vns1056-1549389-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: वेतन मांगने पर सेल्समैन का सिर फोड़ा, परिजनों ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: वेतन मांगने पर सेल्समैन का सिर फोड़ा, परिजनों ने दिया धरना

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

