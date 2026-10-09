आजमगढ़: सड़क पर भिड़ा छात्राओं का गुट, आधे घंटे तक चली हाथापाई; 12 घायलों को एसडीएम ने पहुंचाया अस्पताल

आजमगढ़ में मेंहनगर थाना क्षेत्र के मालपार गांव के समीप शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे स्कूल से घर लौट रही छात्राओं के दो गुटों में मारपीट हो गई। इसमें करीब 12 छात्राएं घायल हो गईं। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्राओं को तहसील परिसर लेकर गए। वहां मौजूद एसडीएम अशोक कुमार ने सभी को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजवाया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी।

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जानकारी के अनुसार, सिंहपुर स्थित एक इंटर कॉलेज में छुट्टी होने के बाद छात्राएं घर लौट रही थीं। इसी दौरान मालपार गांव के पास किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों की छात्राओं के बीच मारपीट होने लगी। घटना में शिवांगी, अनुष्का, सुहाना, सुहानी, अंशिका और संजना समेत करीब 12 छात्राएं घायल हो गईं। वहीं, दूसरे पक्ष की नैना, निर्जला और निखता के भी विवाद में शामिल होने की बात सामने आई है।