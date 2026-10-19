Varanasi News: मानदेय के विरोध में कामकाज ठप कर सकते हैं आयुष्मान कर्मचारी

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आयुष्मान भारत योजना के तहत जिलास्तर पर सेवा देने वाले कर्मचारी लंबे समय से मांग पूरी न होने से नाखुश हैं। उनका कहना है कि मानदेय में वृद्धि, चिकित्सा सुविधा, समय समय पर बोनस के साथ ही अन्य मांगों को लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। अब प्रदेश स्तर पर आयुष्मान भारत संविदा कार्मिक संघ की ओर से सभी जिलों में तैनात कर्मियों के लिए एक पत्र जारी किया गया है। अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार तिवारी के अनुसार 21 अक्तूबर तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 22 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन कार्यबिहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। इस तरह अगर आयुष्मान भारत योजना के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर देंगे तो मरीजों को बड़ी परेशानी हो सकती है।