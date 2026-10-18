काशी में पीएम: संसदीय क्षेत्र में साढ़े 4 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं से संवाद; देखेंगे एयर शो

खोचवां से प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर के जरिये पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे। यहां उनके लिए एयर शो का विशेष आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नमो घाट पर इस एयर शो को देखेंगे। कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभागों और प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।



प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से गुजरने के दौरान स्वागत की भी विशेष तैयारी है। मार्ग के दोनों तरफ उनके स्वागत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने होंगे।



प्रधानमंत्री का यह दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करीब साढ़े चार घंटे का होगा। खोचवां में महिलाओं से संवाद और नमो घाट पर एयर शो देखने के बाद वह दोपहर 2:45 बजे काशी से रवाना हो जाएंगे। प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों के स्तर पर मिली सूचना के आधार पर कार्यक्रम की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।