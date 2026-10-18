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काशी में पीएम: संसदीय क्षेत्र में साढ़े 4 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं से संवाद; देखेंगे एयर शो

Sun, 18 Oct 2026 08:19 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 18 Oct 2026 08:19 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को करीब साढ़े चार घंटे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। सुबह 10:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद खोचवां स्थित अरविंद मिल में महिलाओं से संवाद करेंगे। यहां 300 प्रशिक्षित महिलाएं काम कर रही हैं। इसके बाद पुलिस लाइन से नमो घाट पहुंचकर एयर शो देखेंगे और दोपहर 2:45 बजे रवाना होंगे।

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Prime Minister Modi spend 4 hours parliamentary constituency Varanasi interact women watch air show
PM modi in Varanasi - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में करीब साढ़े चार घंटे रहेंगे। प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों को मिली सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री सुबह 10:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 2:45 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा पदाधिकारी भी स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे मिर्जामुराद क्षेत्र के खोचवां स्थित अरविंद मिल जाएंगे। यहां वह महिलाओं से संवाद करेंगे। अरविंद मिल ने खोचवां में अपनी यूनिट स्थापित की है, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। यूनिट में 300 प्रशिक्षित महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद काम कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं से संवाद के दौरान उनके प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान रहने की उम्मीद है।

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तैयारियां तेज

खोचवां से प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर के जरिये पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे। यहां उनके लिए एयर शो का विशेष आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नमो घाट पर इस एयर शो को देखेंगे। कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभागों और प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से गुजरने के दौरान स्वागत की भी विशेष तैयारी है। मार्ग के दोनों तरफ उनके स्वागत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने होंगे।

प्रधानमंत्री का यह दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करीब साढ़े चार घंटे का होगा। खोचवां में महिलाओं से संवाद और नमो घाट पर एयर शो देखने के बाद वह दोपहर 2:45 बजे काशी से रवाना हो जाएंगे। प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों के स्तर पर मिली सूचना के आधार पर कार्यक्रम की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।

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