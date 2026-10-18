वाराणसी: नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाया फंदा, कमरे में मिला शव; फोन नहीं उठाने पर रूम पार्टनर पहुंचा था

इसके बाद अभिषेक कमरे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उसे संदेह हुआ। उसने बगल में बने रोशनदान से झांककर देखा तो विनोद कमरे के भीतर फंदे से लटका मिला। इसके बाद उसने पुलिस को घटना की सूचना दी।



सूचना मिलने पर बीएचयू पुलिस चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। चौकी प्रभारी ने विनोद के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद उसके पिता बुद्धिराम पटेल अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे।



पुलिस के अनुसार, फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस विनोद के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगालने की तैयारी में है, ताकि घटना से पहले उसकी बातचीत और अन्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके। जांच के बाद ही घटना के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।