यूपी: गंभीर कुपोषण का स्तर सुधरा फिर भी सोनभद्र का बचपन सबसे कमजोर, 39 फीसदी बच्चे ठिगने; देखें आंकड़े

देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले सोनभद्र में बच्चों की सेहत की तस्वीर अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-6 के ताजा आंकड़ों में पूर्वांचल के दस जिलों में सोनभद्र का बचपन सबसे कमजोर पाया गया है।

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यहां गंभीर कुपोषण की स्थिति पहले से जरूर सुधरी है, लेकिन व्यापक पोषण की समस्या बरकरार है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में 39 फीसदी स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम लंबाई), 25.6 फीसदी वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से कम वजन) और 46.6 फीसदी कम वजन दर्ज किया गया है। इन तीनों प्रमुख संकेतकों में सोनभद्र की स्थिति सभी 10 जिलों में सबसे खराब है।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-6 (एनएफएचएस-6) के लिए आंकड़े वर्ष 2023-24 में संकलित किए गए थे। अब जारी हुई इसकी रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र में पांच साल से कम उम्र के 6.6 फीसदी बच्चे गंभीर रूप से वेस्टेड हैं। यह आंकड़ा भी 10 जिलों में सबसे अधिक है। हालांकि राहत की बात यह है कि एनएफएचएस-5 में गंभीर वेस्टिंग 17.4 फीसदी थी, जो इस सर्वे में घटकर 6.6 फीसदी रह गई। यानी गंभीर कुपोषण की स्थिति में 10.8 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है।