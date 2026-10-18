यूपी में दर्दनाक हादसा: तीन युवकों की मौत से मातम, महराजगंज से लौट रहे थे घर; एक ही बाइक पर सवार थे तीनों

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, जैसे ही उनकी बाइक औराई कोतवाली क्षेत्र के इटवा गांव के सामने पहुंची, तभी वह हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।



सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे। एक साथ तीन युवकों की मौत से परिवारों में मातम छा गया। गांव में भी घटना को लेकर शोक का माहौल है।



तीनों युवकों की मौत से उनके परिजनों और परिचितों को गहरा सदमा पहुंचा है। हादसे ने परिवारों की खुशियां छीन लीं। कम उम्र में तीन युवकों की मौत से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।