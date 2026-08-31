Varanasi News: फ्री स्टाइल 400 मीटर में अनुराग ने 35 मीटर की लीड लेकर जीता स्वर्ण

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कानपुर के यथार्थ सिंह यादव ने रजत और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के अनुज निषाद ने कांस्य पदक जीता। बालिका वर्ग में विंध्याचल मंडल की शिखा ने स्वर्ण, लखनऊ की सृष्टि तिवारी ने रजत और वाराणसी की रिया पटेल ने कांस्य जीता। महिला वर्ग की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोरखपुर की दीपशिखा ने स्वर्ण, विंध्याचल मंडल की रानी निषाद ने रजत और गोरखपुर की कन्नौजिया ने कांस्य पदक जीता। पुरुष 50 मीटर फ्री स्टाइल में वाराणसी के सत्यम साहनी ने स्वर्ण, कानपुर के देवानंद चौहान ने रजत और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के अभिषेक यादव ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।महिला वर्ग में गोरखपुर की दीपशिखा ने स्वर्ण, विंध्याचल की शीतल निषाद रजत और वाराणसी की गार्गी सरदार ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग की 200 मीटर आईएम में वाराणसी के सत्यम साहनी ने स्वर्ण, विंध्याचल के शिवकांत निषाद ने रजत और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के हिमांशु सिंह ने कांस्य जबकि महिला वर्ग में विंध्याचल मंडल की अर्चना निषाद ने स्वर्ण और शिखा ने रजत जबकि वाराणसी मंडल की वंदना साहनी ने कांस्य पदक जीता। पहले दिन अलग-अलग दूरी की सात स्पर्धाएं हुईं। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। अध्यक्षता जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन सिंह ने की। संचालन कनाई चंद तालापात्रा ने किया। प्रादेशिक प्रतियोगिता 30 अगस्त से एक सितंबर तक खेली जाएगी।