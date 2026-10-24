Varanasi News: काशी की योगाचार्या अंजना को मिला बीकेएस अयंगर योगश्री अवाॅर्ड

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नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में बनारस की योगाचार्या अंजना जी को बीकेएस अयंगर योगश्री अवाॅर्ड मिला है। यह अवाॅर्ड अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित योग शक्ति महोत्सव 2026 में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेश त्रिवेदी और अजय मिश्र टेनी ने दिया। योग के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए यह सम्मान योगाचार्या को दिया गया। काशी से योगाचार्या अंजना त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इसके लिए उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया।