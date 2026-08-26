कोतवाल पर जूते से मारने का आरोप: सरदार सेना के नेता को थाने में 50 थप्पड़ मारे, जातिगत टिप्पणी; लाइन हाजिर

सुनील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चालान में घटना को अलग तरीके से दर्ज किया है। उनके अनुसार, चालान में लिखा गया कि बातचीत के दौरान वह आक्रोशित हो गए और अपना सिर दीवार में मारकर घायल कर लिया। उन्होंने कोतवाली परिसर में लगे सीसी कैमरों की फुटेज की जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।



वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी। सुनील कुमार पटेल ने मारपीट और जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया था। मामले की प्रारंभिक जांच सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह से कराई गई। एएसपी के अनुसार, जांच में सामने आया कि एक महिला की मृत्यु के मामले में पैरवी के लिए सुनील पटेल थाना परिसर पहुंचे थे। पुलिस की ओर से वादी को पहले ही जांच चलने और जल्द विधिक कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई थी।



इसके बावजूद सुनील पर अभद्र एवं आक्रामक व्यवहार कर पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करने लगे। इस आधार पर उनके खिलाफ 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। इसी दौरान उनकी नाक में चोट लगने से रक्तस्राव हुआ। प्रारंभिक जांच में जातिसूचक टिप्पणी की पुष्टि नहीं हुई है। एएसपी ने बताया कि पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं वहीं कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।