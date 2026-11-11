यूपी: मौसम की मार से लड़खड़ाया हवाई यातायात, काठमांडो जा रहा विमान काशी डायवर्ट, 18 उड़ानों में देरी; 6 निरस्त

मौसम में बदलाव और कोहरे का असर अब हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। कोहरे, धुंध और तकनीकी कारणों से 18 उड़ानें देरी से पहुंचीं और रवाना हुईं, जबकि छह उड़ानें निरस्त करनी पड़ीं। सबसे अधिक परेशानी मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू की उड़ानों से आने-जाने वाले यात्रियों को हुई। वहीं, खराब मौसम के कारण शारजाह से काठमांडो जा रहे विमान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा।

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मौसम की खराबी का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा। शारजाह से काठमांडो जा रहे एयर अरबिया के विमान संख्या जी-9532 को खराब मौसम के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। मौसम में सुधार के बाद यह विमान बुधवार दोपहर 2:37 बजे काठमांडो के लिए रवाना हुआ। इस घटना ने मौसम के कारण विमानों के संचालन में आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया।