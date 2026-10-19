एयर शो: नमो घाट के ऊपर तिरंगा लेकर उड़े सेना के तीन हेलिकॉप्टर, तैयारियां पकड़ रहीं रफ्तार; सुरक्षा तगड़ी

महाकुंभ की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था 20 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान

भारतीय वायुसेना के ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो को लेकर काशी में सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियां तेज हो गई हैं। 22, 24 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित एयर शो में 20 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन महाकुंभ की तर्ज पर सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी में जुटे हैं। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाओं और आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।



आयोजन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। इसे देखते हुए प्रमुख मार्गों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि एयर शो में सुरक्षा ड्यूटी के लिए आने वाले पुलिसकर्मियों को उनके तैनाती स्थल की जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही शहर की भौगोलिक स्थिति और बनावट से भी परिचित कराया जाएगा। बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों को काशी की गलियों, घाटों, प्रमुख सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी दी जाएगी।