एयर शो: नमो से अस्सी घाट के लिए उड़ान भरेंगे फाइटर जेट, तीन दिशाओं में होंगे डायवर्ट; इन जिलों में रूट बनेंगे

गंगा के ऊपर होने वाले भारतीय वायुसेना के तीन दिवसीय एरियल डिस्प्ले में फाइटर जेट नमो घाट से अस्सी घाट की ओर उड़़ान भरेंगे। निर्धारित प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विमान गंगा ऊपर एरियल करतब दिखाएंगे। प्रदर्शन पूरा होने के बाद विमानों को तीन अलग-अलग दिशाओं में डायवर्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज, सोनभद्र और पटना की ओर से रूट तय करने की योजना है।

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एयर शो के दौरान विमानों की उड़ान सामान्य हवाई यातायात से अलग रखने के लिए गंगा के ऊपर एक तय कॉरिडोर बनाया जाएगा। नमो घाट से अस्सी घाट तक गंगा का लंबा हिस्सा एरियल डिस्प्ले का मुख्य क्षेत्र होगा। गंगा घाट और उस पार दोनों तरफ से लोग विमानों का प्रदर्शन देख सकेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शन के दौरान इस गंगा में नाव संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नदी और घाटों पर सुरक्षा का घेरा रहेगा।