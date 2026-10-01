यूपी: 1.50 करोड़ रुपये के गबन में शामिल एजेंट गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू ने जौनपुर से पकड़ा; 2015 में हुआ था मुकदमा

जौनपुर में सरकारी ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.50 करोड़ रुपये के गबन के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) वाराणसी की टीम ने जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र प्रसाद को जेसीज चौराहा जौनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के प्रेमापुर गांव का निवासी है।

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ईओडब्ल्यू निरीक्षक सुनील वर्मा ने बताया कि 2012-13 में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की मंडी समिति, चौकिया शाखा में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इस प्रक्रिया से 1.50 करोड़ रुपये के सरकारी धनराशि के गबन का मामला सामने आया था। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और एजेंट की भूमिका की जांच की जा रही थी। जोगेंद्र पर एजेंट और जमानतदार के रूप में शामिल होने का आरोप है।