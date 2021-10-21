Varanasi News: अग्रवाल समाज ने किया महालक्ष्मी का शृंगार, कल निकलेगी शोभायात्रा

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इसके बाद विधिवत आरती उतारकर समाज, नगर एवं पूरे राष्ट्र की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए मंगल कामना की गई। रविवार को महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन सुबह महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में शापुरी मॉल से शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों अग्रबंधु सपरिवार शामिल होंगे। संवाद

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वाराणसी। महाराज अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर श्रीकाशी अग्रवाल समाज के ओर से लक्ष्मीकुंड स्थित महालक्ष्मी मंदिर में अग्रकुलदेवी माता महालक्ष्मी का विधि-विधान से विशेष शृंगार एवं पूजन-अर्चन किया गया। समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, प्रधानमंत्री डॉ. रचना अग्रवाल एवं जयंती संयोजक प्रद्युम्न अग्रवाल ने माता महालक्ष्मी का ताजे पुष्पों से नयनाभिराम शृंगार किया।