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कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि शोध में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया के बाद विभागवार पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची को शोध उपाधि समिति की बैठक में रखा गया। यहां मुहर लगने के बाद कुलपति ने सफल अभ्यर्थियों को शोध में पंजीकरण की स्वीकृति की प्रदान की है। अब अभ्यर्थियों से समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का शुल्क जमा करने को कहा गया है। विवि की वेबसाइट पर अपलोड सूची से नाम को देखा जा सकता है।इस विभाग में हैं इतने अभ्यर्थी : अंग्रेजी विभाग-28 इतिहास विभाग-2, प्राचीन इतिहास विभाग-4, मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विभाग-7, दर्शनशास्त्र-15, शिक्षाशास्त्र-4, मंचकला विभाग-8, अर्थशास्त्र-15, भूगोल-5, रसायन विज्ञान-3, गणित-1, सांख्यिकी-1, जंतु विज्ञान विभाग-6, वनस्पति विज्ञान-7, गृहविज्ञान-4, सैन्य विज्ञान-4, समाजकार्य-10, शिक्षाशास्त्र मानविकी-10, राजनीति विज्ञान-33, संस्कृत-15 अभ्यर्थी और विधि विभाग में 8 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।