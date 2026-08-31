Varanasi News: भगवान जगन्नाथ का शृंगार, भजनों से लगाई गुहार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
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भारत विकास परिषद साकेत शाखा के संस्कृति सप्ताह के पांचवें दिन रविवार को अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में शृंगार हुआ। पूर्वांचल के प्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद वर्मा, उत्तम, शुभम दुबे एवं रीता शर्मा ने भजनों से सभी को भाव विभोर कर दिया। भक्तों में प्रसाद वितरण हुआ। पूजन में श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के सचिव शैलेश त्रिपाठी, पुरोहित राधे श्याम पांडेय, अनूप जैन, ज्ञानेश्वर जायसवाल, अवनीश अग्रवाल, मंगला प्रसाद, रमेश गुप्ता, सुरेंद्र अग्रवाल आदि रहे।
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