Varanasi News: वाराणसी के आदित्य पांडेय का यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में हुआ चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:54 AM IST
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वाराणसी। जिले के भतसार गांव के निवासी आदित्य पांडेय को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से बीटेक पास किया है। अब वे वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे। आदित्य ने भारतीय और विदेश के लगभग सभी परीक्षा पास किए थे। इस यूनिवर्सिटी में उन्हें मन पसंद शाखा भी मिला। आदित्य अपनी कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ कराटे, समस्या समाधान छात्र, आध्यात्मिक और घर की जिम्मेदारी उठा लेने के लिए भी तत्पर रहते हैं। आदित्य ने कहा कि वह विदेश से पढ़कर वहां की टेक्नोलॉजी का भारत के लिए कुछ करना चाहता है। ब्यूरो
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