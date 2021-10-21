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Varanasi News: पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक ने जांची छठ पूजा की तैयारियां

Thu, 12 Nov 2026 12:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:20 AM IST
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Additional General Manager of North Eastern Railway inspected the preparations for Chhath Puja.
वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने बुधवार को भटनी-छपरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। सीवान तथा छपरा जंक्शन पर छठ महापर्व के लिए यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य सुरक्षित और व्यवस्थित रेल परिचालन सुनिश्चित करना था। अपर महाप्रबंधक ने रेलखंड में ट्रैक, सिग्नल व्यवस्था और पुल-पुलियों का अवलोकन किया। उन्होंने संरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए। सीवान जंक्शन पर उन्होंने प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। संवाद
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