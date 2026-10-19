शिक्षक-स्नातक समुदाय से निरंतर संवाद करें कार्यकर्ता : क्षेत्रीय अध्यक्ष

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उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों के साथ जमीनी संपर्क मजबूत करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में सफलता के लिए कार्यकर्ताओं का निरंतर जनसंपर्क, संगठनात्मक एकजुटता और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षक एवं स्नातक मतदाताओं के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने के साथ उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। बैठक में मतदाता सूची के अनुसार क्षेत्रवार संपर्क अभियान चलाने, संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर अभियान को गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षक-स्नातक मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच बनाने, नियमित जनसंपर्क जारी रखने और समुदाय से जुड़े मुद्दों को संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल करने पर जोर दिया गया। संचालन क्षेत्र उपाध्यक्ष अमित राय ने और धन्यवाद ज्ञापन अजीत रावत ने किया। बैठक में महामंत्री अनूप जायसवाल, उपाध्यक्ष नवरतन राठी, विद्याधर तिवारी, डॉ हरेंद्र राय, जगदीश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

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भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि शिक्षक और स्नातक समुदाय से कार्यकर्ता निरंतर संवाद करें। रविवार को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में हुई बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव की रणनीति बनाई।