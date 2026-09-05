Varanasi News: चेकिंग अभियान में 5 पर कार्रवाई, 20 बकायेदारों से 91 हजार की राजस्व वसूली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:51 AM IST
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मीटर रीडरों को चेतावनी दी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
सेवापुरी। रज्जीपुर उपकेंद्र से बिजली चोरी रोकने और राजस्व क्षति पर अंकुश लगाने के लिए सेवापुरी विद्युत उपखंड के अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया। शुक्रवार को हाई लॉस वाले रज्जीपुर उपकेंद्र के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर 5 लोगों पर कार्रवाई की। साथ ही 20 बकायेदारों से 91 हजार रुपये का राजस्व भी वसूला गया। कम बिलिंग करने वाले मीटर रीडर को चेतावनी जारी की गई। डिस्काॅम स्तर से चयनित विद्युत उपकेंद्र रज्जीपुर के तहत आने वाले हाई लॉस फीडर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ग्राम मंगलपुर बखरिया में 3 उपभोक्ता बुनकर के संयोजन से घर में विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर और एक उपभोक्ता का घरेलू संयोजन से कॉमर्शियल उपयोग करने पर कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ चेकिंग के दौरान दो उपभोक्ताओं के परिसर पर 2636 यूनिट रीडिंग स्टोर पाए जाने पर मीटर रीडर और सुपरवाइजर को चेतावनी जारी किया। विद्युत अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व क्षति पहुंचाने वाले किसी भी बकायेदार, बिजली चोर और लापरवाह संविदा कर्मियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
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सेवापुरी। रज्जीपुर उपकेंद्र से बिजली चोरी रोकने और राजस्व क्षति पर अंकुश लगाने के लिए सेवापुरी विद्युत उपखंड के अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया। शुक्रवार को हाई लॉस वाले रज्जीपुर उपकेंद्र के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर 5 लोगों पर कार्रवाई की। साथ ही 20 बकायेदारों से 91 हजार रुपये का राजस्व भी वसूला गया। कम बिलिंग करने वाले मीटर रीडर को चेतावनी जारी की गई। डिस्काॅम स्तर से चयनित विद्युत उपकेंद्र रज्जीपुर के तहत आने वाले हाई लॉस फीडर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ग्राम मंगलपुर बखरिया में 3 उपभोक्ता बुनकर के संयोजन से घर में विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर और एक उपभोक्ता का घरेलू संयोजन से कॉमर्शियल उपयोग करने पर कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ चेकिंग के दौरान दो उपभोक्ताओं के परिसर पर 2636 यूनिट रीडिंग स्टोर पाए जाने पर मीटर रीडर और सुपरवाइजर को चेतावनी जारी किया। विद्युत अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व क्षति पहुंचाने वाले किसी भी बकायेदार, बिजली चोर और लापरवाह संविदा कर्मियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।