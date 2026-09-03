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हादसे में लेखपाल की मौत: बाइक की टक्कर से दूर जा गिरी पत्नी, हालत गंभीर; पिता की लाश देख रो पड़े बच्चे

Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
सार

जिले के इमिलिया मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से लेखपाल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अनु घायल हो गईं। दोनों को चोलापुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से मनीष को वाराणसी रेफर किया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस बाइक सवार की तलाश कर रही है।

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Accountant dies in accident Wife thrown away after bike collision critical condition children wept
चोलापुर थाना क्षेत्र का मामला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर उदयपुर गांव के समीप इमिलिया मोड़ पर गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बाइक सवार लेखपाल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने लेखपाल को वाराणसी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय रेफर किया, जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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अल्लोपुर निवासी मनीष सिंह (40) पुत्र स्व. नरेंद्र सिंह पेशे से लेखपाल थे। गुरुवार रात करीब आठ बजे वह अपनी पत्नी अनु सिंह के साथ बाइक से घर से निकले थे। इमिलिया मोड़ के समीप सड़क पर बने कट से मनीष बाइक मोड़कर दाहिनी ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वाराणसी की ओर से चोलापुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
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टक्कर इतनी तेज थी कि मनीष और उनकी पत्नी अनु सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से दोनों को तत्काल चोलापुर सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सकों ने मनीष की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं, हादसे में घायल अनु सिंह का उपचार कराया जा रहा है। पति की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। मनीष अपने पीछे पत्नी अनु के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। वह दो भाइयों में बड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाले बाइक सवार की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।

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