हादसे में लेखपाल की मौत: बाइक की टक्कर से दूर जा गिरी पत्नी, हालत गंभीर; पिता की लाश देख रो पड़े बच्चे

टक्कर इतनी तेज थी कि मनीष और उनकी पत्नी अनु सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से दोनों को तत्काल चोलापुर सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सकों ने मनीष की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।



वहीं, हादसे में घायल अनु सिंह का उपचार कराया जा रहा है। पति की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। मनीष अपने पीछे पत्नी अनु के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। वह दो भाइयों में बड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाले बाइक सवार की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।